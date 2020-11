Viale Nitta, polizia scopre 60 grammi di "erba" nella tromba di un ascensore

Erano pronte per essere vendute le dosi trovate dalla polizia in uno stabile di viale Nitta a Librino. Nello specifio gli agenti hanno scoperto 45 involucri di carta stagnola e 25 bustine di plastica contenti marijuana per un peso di 60 grammi nel vano di una scala e nella tromba di un ascensore in disuso dello stabile. La droga è stata sequestrata.