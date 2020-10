Viale Nitta, arrestato pusher: nascondeva marijuana in un tombino

E' finito in manette un pusher di 27 anni, senza precedenti penali, beccato dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa. L'uomo "lavorava" nella

piazza di spaccio di viale Vitta 12, nel popoloso quartiere di Librino. In particolare i militari, da posizione defilata e mediante l’utilizzo di particolari binocoli, avevano constatato come l’arrestato fosse incaricato della custodia della droga successivamente smerciata dinnanzi agli edifici A e B di quel civico. Il 27enne, in mancanza di precedenti, era utilizzato dai complici proprio per evitare di attirare l’attenzione da parte delle forze dell’ordine ed i relativi controlli.

L’uomo infatti, sempre da solo e con routine consolidata, si avvicinava ad un furgone abbandonato che ostruiva l’accesso ad un pesante tombino in ghisa, e poi tornava indietro con il "bottino". Così i militari hanno appurato che dentro il tombino, aperto con una pinza, vi erano vari involucri di cellophane contenenti complessivamente 2,5 Kg di marijuana, nonché il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi da vendere al minuto. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa cella celebrazione del rito direttissimo.