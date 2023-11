Si è insediato Giuseppe Anzalone, nuovo vicario della Questura di Catania

Si è insediato ieri mattina il nuovo vicario della Questura di Catania: è il primo dirigente della polizia di Stato, Giuseppe Anzalone. A dare il benvenuto al neo vicario è stato il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai che ha sottolineato l’importante compito di collaborazione che sarà chiamato a svolgere il primo dirigente Anzalone. Anzalone ha alle spalle una prestigiosa carriera, costellata di incarichi importanti e iniziata nel 1996 alla Questura di Reggio Calabria, prima come funzionario dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblicoe, successivamente, come dirigente del dettore indagini patrimoniali, dove si è distinto per lo svolgimento di complesse indagini che hanno permesso di sequestrare ad alcune famiglie appartenenti alla ‘ndrangheta” ingenti patrimoni.

Negli anni successivi è dirigente del commissariato di pubblica Sicurezza di Treviglio (BG) e nel 2000, ritorna nella sua città, alla Questura di Messina, dove gli sono affidati nel corso degli anni, diversi incarichi: è prima funzionario dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, poi dirigente dell’Ufficio Misure di Prevenzione e indagini patrimoniali della Divisione Anticrimine e, infine, dirigente di più sezioni della squadra mobile. In questi anni dirige importanti indagini con brillanti risultati su tutti i fenomeni criminali più rilevanti: omicidi, sfruttamento della prostituzione, criminalità straniera, rapine, furti, estorsioni e, in particolare, criminalità organizzata. Promosso primo dirigente della polizia di Stato nel gennaio del 2016, dirige il commissariato di pubblica sicurezza di Siderno e successivamente assume l’incarico di Direttore della IV Divisione della servizio centrale operativo. Dal 2019 al 2020 è Capo di Gabinetto della Questura di Siracusa assumendo, poi, nel 2020 l’incarico di vicario del Questore di Enna.