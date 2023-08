Riccardo Pellegrino (FI) ottiene la vicepresidenza vicaria del consiglio comunale

Sarà il consigliere in quota Forza Italia Riccardo Pellegrino il vicepresidente vicario del neo insediato consiglio comunale di Catania. Subito dopo il giuramento e l'elezione del presidente Sebastiano Anastasi, alle ore 14 circa e con 28 preferenze è arrivata anche la proclamazione di Riccardo Pellegrino alla vicepresidenza vicaria.

"La nomina è per me grande motivo di responsabilità - ha dichiarato Pellegrino nel suo discorso di ringraziamento - e di orgoglio. Ringrazio per questo in primis il grande leader di Forza Italia il compianto Silvio Berlusconi, ma anche l'onorevole Marco Falcone e tutti coloro che hanno spinto per questa mia vicepresidenza. Sarò all'altezza e fiero di onorare questo ruolo così importante affidatomi dai miei colleghi consiglieri comunali. Un ringraziamento particolare va poi ovviamente alla mia famiglia, che mi ha cresciuto e portato fin qui, nonostante tutte le difficoltà del vivere in un quartiere difficile com'è il nostro. Da oggi inizio con orgoglio questo nuovo cammino come rappresentante del popolo catanese".