"Gioca Jouer" al termine di un'autopsia, Simla: "Il comportamento ripreso nel video è estraneo alla cultura medico legale"

Dopo il docente Cristoforo Pomara, anche il presidente Simla, Francesco Introna e Franco Marozzi, vicepresidente e responsabile della comunicazione hanno voluto, tramite una nota stampa, replicare in merito al video che ha scatenato polemiche dopo aver mostrato medici impegnati in un'autopsia mentre ballavano e cantavano sulle note di "Gioca Jouer".

"I medici legali italiani, iscritti alla Simla - si legge nella nota - censurano i comportamenti adottati da alcuni colleghi in un video che li riprende, al termine di una esercitazione settoria".

“Il comportamento ripreso nel video è riprovevole - dichiara Introna – ed estraneo alla cultura medico legale. Le autopsie, al pari degli interventi chirurgici, sono realizzati da specialisti del settore e il comportamento deontologico dei medici legali italiani è da sempre improntato al massimo rispetto della dignità del cadavere e dei parenti”.

“Ci preme precisare - aggiunge il presidente - che il corso a cui si fa riferimento non è stato organizzato né patrocinato dalla Società Italiana di Medicina Legale. Si trattava di una esercitazione didattica svolta all’estero e non di una autopsia giudiziaria, I corsi di formazione ufficiale di Simla sono organizzati esclusivamente sul territorio nazionale. L’esercitazione ripresa nel video si è svolta all’estero".

“Abbiamo appreso queste notizie questa mattina dai media - precisa il Franco Marozzi, vicepresidente e responsabile della comunicazione Simla - e non solo esprimiamo il nostro dissenso ma oggi stesso prenderemo posizioni ufficiali. Oggi tutto il direttivo Simla è a Roma per la Consensus Conference relativa alla valutazione medico-legale delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti di invalidità permanente, e approfitteremo di questa singolare coincidenza per affrontare la questione nel primo pomeriggio”.