Giudice Apostolico alla manifestazione contro Salvini? La questura di Catania precisa: "Il video non è agli atti"

Chi ha girato e diffuso dopo 5 anni, il video che ritrae il giudice Iolanda Apostolico al corteo in favore dei migranti presenti sulla nave Diciotti della guardia costiera il 25 agosto del 2018? In seguito alle polemiche suscitate a livello nazionale dallo scontro politico tra Lega e frange dell'opposizione al Governo Meloni, la questura etnea è intervenuta con una nota, precisando che le immagini in questione non sono inserite tra gli atti d'ufficio o nella relazione di servizio relativa alle proteste di quella sera.

25 agosto 2018, Catania, io ero Vicepremier e Ministro dell’Interno. L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla “assassini” e “animali” in faccia alla Polizia.

Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…. pic.twitter.com/Khfy8mtV5o — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 5, 2023

"In merito alla pubblicazione di immagini riferite alla manifestazione svoltasi il 25 agosto del 2018 nel porto di Catania, nel piazzale davanti al varco portuale nr. 4 - rende noto la polizia di Stato etnea, si comunica che il video pubblicato non risulta tra gli atti d’ufficio relativi all’evento in questione. Inoltre - si precisa - negli atti redatti dagli operatori a seguito del servizio relativo alla suddetta manifestazione, non risulta menzionata la presenza della dottoressa Iolanda Apostolico né del marito".

Lega: "Apostolico deve dimettersi"

Per la destra il comportamento che ha avuto Apostolico denota una mancanza di "imparzialità". Tant'è che con una nota arrivata nel pomeriggio, la Lega ha chiesto ufficialmente le dimissione della giudice. "Apprezzamento per gli insulti contro Matteo Salvini postati dal compagno - mai smentiti - e imbarazzante presenza a una manifestazione dell'estrema sinistra con la folla che insultava le Forze dell’Ordine" si legge nella nota. "Per rispetto nei confronti di tutti gli Italiani e delle istituzioni, ora ci aspettiamo le dimissioni immediate". Molto diversa è la posizione dell'Associazione nazionale magistrati, il cui presidente, Giuseppe Santalucia, aveva invitato già ieri "a valutare la terzietà dei giudici sulla base dei provvedimenti che vengono assunti e delle motivazioni poste alla base, e a non fare invece lo screening al passato, alla vita privata di un magistrato".

Meloni: "Strumentale parlare di dossieraggio, manifestazione pubblica"

Sul caso interviene anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni: "È legittimo chiedersi se qualcuno che partecipa a manifestazioni su quel tema, nel momento in cui decide, lo faccia con un pregiudizio o meno", ha fatto sapere la premier rispondendo a una precisa domanda dei cronisti al termine del vertice di Granada. Secondo Meloni la polemica sul presunto dossieraggio è "strumentale" perché "era una manifestazione pubblica" e dunque non ci sarebbe c'è niente di "occulto".