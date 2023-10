Il caso del giudice Apostolico arriva in Parlamento, opposizione all'attacco: "Da dove arriva quel video dopo 5 anni?"

C'è stato un coinvolgimento di organi dello Stato nella diffusione delle immagini del giudice Iolanda Apostolico che dialoga con alcuni agenti di polizia durante una protesta avvenuta al porto di Catania nel 2018? Come mai quel video non è presente negli archivi di nessun organo di informazione? Il polverone mediatico e politico non si placa e la presa di posizione accusatoria, da parte del ministro dei Trasporti Matteo Salvini contro il giudice che ha minato le fondamenta giuridiche del decreto Cutro, suscita ora la reazione dell'opposizione e della stessa magistratura.

"Ha ragione l’Associazione Nazionale Magistrati quando ricorda che se si vuole discutere si discuta della sentenza del tribunale di Catania nel merito, che peraltro sarà sottoposta ad altri gradi di giudizio, e poi certo si può discutere se l’ andare in piazza sia opportuno o meno. Si può pensare legittimamente che non sia opportuno, non c’è niente di male. Ma io penso che siamo anche di fronte un’altra questione ancora più grave e inquietante su cui chiederemo in Parlamento spiegazioni al governo Meloni". Lo afferma dai microfoni di Skytg24 il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, annunciando un’interrogazione parlamentare al governo.

"Da dove arriva questo video dopo 5 anni? Come mai è arrivato - prosegue il leader di SI - nelle mani di un ministro e di un partito? Dicono che l’hanno preso in rete? Bene ci diano le fonti e lo dimostrino, perché a quanto pare quel video data la prospettiva, è palesemente e ragionevolmente girato durante quella manifestazione al porto della città siciliana dalle forze dell’ordine. Noi crediamo che questo aspetto vado chiarito - insiste l’esponente rossoverde- se quel video fosse arrivato nel nelle mani del ministro Salvini e della Lega da strutture ed apparati dello Stato sarebbe una cosa gravissima. Come è anche altrettanto grave utilizzare quel video, dove peraltro si vede che la giudice sta interloquendo con le forze dell’ordine, come un manganello contro gli avversari. Il governo non può non rispondere - conclude Fratoianni - agli interrogativi inquietanti sulla genesi del video".

"La caccia scatenata da Salvini alla persona della giudice Apostolico è davvero incredibilmente grave. Il Ministro non è nuovo a queste cose: una decina di anni fa dette vita ad un altro episodio squadrista, andando a protestare sotto casa della Ministra Fornero, mettendo a rischio anche la sicurezza della famiglia. Ma la vicenda di ieri merita risposte, che il Ministro Piantedosi deve dare. Come è uscito e da dove quel filmato? Chi lo ha confezionato? Esistono forse archivi dedicati? Il fatto solleva interrogativi inquietanti". Lo dichiarano in una nota i senatori del Pd Anna Rossomando e Walter Verini.