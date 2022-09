Le Vie dei Tesori, giovedì presentazione al Castello Ursino

Giovedì 29 settembre, alle ore 10.30, la Sala delle Scuderie del Castello Ursino ospiterà la presentazione del festival “Le Vie dei Tesori” in programma a Catania nei cinque weekend di ottobre. Il circuito di promozione del patrimonio culturale e paesaggistico siciliano torna in città, per il quinto anno consecutivo, con un calendario che si arricchisce di diciotto luoghi, moltissime esperienze e passeggiate, nel centro storico e soprattutto, fuoriporta, con itinerari anche tra Acireale e l’Etna, e tour che comprendono per la prima volta la visita a una tomba romana del V secolo. Tutte le informazioni sul festival, realizzato anche con la collaborazione del Comune di Catania, sono disponibili sul sito www.leviedeitesori.com.