A Riposto è vietato giocare a pallone in strada

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, lo scorso 29 agosto ha emanato un'ordinanza, destinata a far discutere, con cui si vieta di giocare a pallone in alcune aree del comune etneo "allo scopo di garantire l’ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonchè scongiurare pericoli per l’incolumità delle persone".

Il provvedimento non ha effetto sui "giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o a coloro che su di essi esercitano la vigilanza, tramite utilizzo di un pallone che per peso e consistenza sia oggettivamente inoffensivo ed inidoneo a produrre danni a persone o cose". Per i trasgressori è prevista una sanzione che varia dai 25 ai 500 euro, con pagamento di 50 euro in misura ridotta, a carico dei genitori qualora le persone multate siano minorenni.

In particolare, non si potrà giocare a palla in piazza Scarcella a fianco della chiesa Madonna del Rosario, in piazza Vagliasindi e in via Marina, oltre che "in altri slarghi o piazzuole ove si arrechi disturbo alla quiete pubblica e si possa arrecare danno al patrimonio pubblico o privato".