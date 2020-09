I vigili del fuoco salvano due caprette sull'Etna

Nella giornata di ieri, i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Maletto insieme ai vigili del fuoco specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando provinciale, sono intervenuti sul Monte Egitto, in territorio del Comune di Bronte per salvare due caprette che erano cadute in una voragine. I malcapitati animali, rimasti intrappolati nella grotta di scorrimento lavico denominata "Grotta dell'Angelo", sono stati recuperati con successo dai vigili del fuoco, allertati dal personale dalla forestale. L'intervento di soccorso presentava delle complessità per via della zona particolarmente impervia a 1700 metri di quota. Gli ovini sono stati recuperati e riconsegnati, sani e salvi, al loro allevatore.

