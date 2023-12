I vigili del fuoco avviano un'attività sperimentale di immersione a grandi profondità

Si è recentemente conclusa al comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania la terza fase dei test di verifica di una complessa e delicata attività di studio e ricerca rivolta alla sperimentazione di procedure di immersione a grandi profondità per i sommozzatori del Corpo. E’ stata valutata la funzionalità di strumentazione subacquea da utilizzare nelle immersioni con decompressione in respirazione di miscela "Nitrox", su indicazioni dell’ufficio per il contrasto del rischio acquatico, specialità nautiche e servizio sommozzatori della direzione centrale per l’emergenza ed il soccorso tecnico. L’attività sperimentale ha coinvolto i sommozzatori dei vigili del fuoco, formatore e docente, abilitato alla procedura di Dno (Decompressione Nitrox Ossigeno) e facente parte di uno specifico gruppo di lavoro nazionale. Docenti e formatori, provenienti da diversi nuclei sommozzatori italiani, sono stati coadiuvati dal personale di supporto operativo e logistico del nucleo sommozzatori di Catania.

La sperimentazione è consistita nel pianificare diverse immersioni a varie profondità al fine di comparare le tabelle di decompressione già in uso con vari analizzatori dati, durante le fasi di decompressione con miscela Nitrox 50 anziché a base di aria compressa. Le attività sono state assistite anche da un medico specializzato in medicina iperbarica del Corpo nazionale. Le fasi di analisi, studio e approfondimento si sono svolte presso il centro di formazione di Catania.