I vigili del fuoco ricordano i due colleghi morti nell'esplosione di via Garibaldi

"A cinque anni da quella tragica esplosione in via Garibaldi, in cui persero la vita i colleghi di Catania, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico. Oggi come allora il pensiero di tutti i vigili del fuoco va a loro". Lo scrivono i Vigili del fuoco su Twitter