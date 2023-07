Vigili del fuoco sfiniti dopo una giornata a spegnere incendi: la foto simbolo dalla Sicilia che brucia

Esausti siedono sul marciapiede: c'è chi poggia le spalle sul muro, chi sull'attrezzatura. Hanno mani e volti con le tracce di cenere e fumo, accanto ci sono delle bottiglie d'acqua. Sono tre vigili del fuoco immortalati a Siracusa dopo ore e ore passate a domare le fiamme. Accanto a loro un ragazzino, che li osserva. Eccola l'immagine simbolo di questi giorni col Sud assediato dagli incendi, spesso dolosi. Lo scatto è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell'emittente locale Radio Una Voce Vicina.

La provincia di Siracusa, con Palermo e Catania, è stata tra le più colpite dagli incendi dei giorni scorsi. La foto dei vigili è diventata ben presto virale e rappresenta bene l'impegno di chi è stato ed è in prima linea per domare i roghi. Se ne stimano mille in tutta l'Isola in tre giorni.

L'immagine dei vigili esausti è anche però simbolo di un problema che c'è e che, tristemente in coincidenza di eventi tragici, torna alla ribalta: la carenza di personale. Il problema è stato sollevato nei giorni dell'emergenza dai sindacati dei vigili del fuoco. "Vorremmo fare molto di più e 'soccorrere chi chiede aiuto - l'appello lanciato dai rappresentanti dei vigili di Catania - ma purtroppo i vigili del fuoco stanno operando al massimo delle loro possibilità".

Il tema non è solo siciliano. Secondo i dati contenuti nell'annuario statistico 2023 (l'ultimo disponibile, ndr) nel 2022 i vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale hanno compiuto 931.167 interventi. Il personale (reale) nei vari comandi è pari a 27.884 unità. La dotazione organica teorica invece dovrebbe essere di 31.633 unità.

