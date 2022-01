I vigili del fuoco rintracciano e portano al sicuro una famiglia dispersa sull'Etna

Una famiglia composta da due adulti e due bambini che, per la sopraggiunta oscurità e per il terreno innevato, aveva perso il sentiero nella zona dei Monti Sartorius sul versante nord dell'Etna, durante il rientro da un'escursione, è stata salvata dall'intervento del Sagf, il corpo nazionale del soccorso alpino.

L'intervento è avvenuto in due momenti: mentre la squadra d'intervento si metteva in contatto telefonico con i dispersi per tranquillizzarli e comunicare loro che li avrebbero raggiunti in breve tempo, uno dei tecnici, già presente presso il Rifugio Citelli, assieme ai vigili del Fuoco, anche loro chiamati a intervenire, individuava rapidamente il gruppo di escursionisti, che si presentavano infreddoliti ma in buone condizioni di salute, per recuperarli e accompagnarli fino all'uscita del sentiero.