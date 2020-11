Maltempo: crolla ballatoio a Giarre, a Catania piazza Carlo Alberto totalmente allagata

Il maltempo che sferza la provincia di Catania ha provocato non pochi danni e disagi. Situazione molto delicata in piazza Carlo Alberto a Catania che è completamente allagata e l'acqua defluisce con molta difficoltà. Sul posto sta operando una squadra dei vigili del fuoco per gli allagamenti che si sono creati e per prestare soccorso alle persone rimasti nelle auto in panne,

Da questa mattina sono stati effettuati quasi 30 interventi di soccorso a Catania, Paesi etnei (S. Giovanni la Punta, San Gregorio) e fascia ionica (Giarre in particolare). Attualmente sono ancora in corso una decina di interventi di soccorso per le avverse condizioni meteorologiche.

Si tratta principalmente di danni d'acqua, allagamenti, alberi e intonaci pericolanti, soccorso a persone rimaste bloccate all'interno di auto. Inoltre i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio di contatori di energia elettrica in edificio in via Fragala' (angolo Vvia Etnea) a Catania. Mentre a Giarre, Strada 18 Rovettazzo, sono state evacuate 6 famiglie (21 persone, comprese 2 con disabilità) in una palazzina a tre piani per il crollo di un ballatoio e danni alle strutture portanti. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Giarre, personale della polizia locale, dell'ufficio tecnico comunale.