Una grossa pianta grassa cade sopra un'auto imprigionando gli occupanti

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale è intervenuta, intorno alle 16 di ieri pomeriggio in via Turchia 19, ad Acireale, per il cedimento e la caduta di una grossa pianta, verosimilmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Cadendo, ha completamente ricoperto un'autovettura che transitava in quel momento, intrappolando all'interno le tre persone che la occupavano. I vigili del fuoco hanno soccorso e liberato gli occupanti della vettura, rimasti fortunatamente illesi, rimuovendo la grande pianta e mettendo in sicurezza i luoghi.