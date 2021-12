Etna, i vigili del fuoco soccorrono un uomo infortunato a 3mila metri

L'elicottero dei vigili del fuoco "Drago 142", in servizio presso il reparto volo di Catania, è intervenuto alle pendici dell'Etna, ad oltre 3000 metri di quota, per soccorrere un escursionista 23enne caduto in un dirupo. L'uomo ha allertato tramite il proprio cellulare la sala operativa dei vigili del fuoco di Catania. Immediatamente sono partiti i soccorsi e l'infortunato è stato prima invididuato e poi tratto in salvo con l'ausilio del verricello dal personale elisoccorrirore. Presentava dei problemi agli arti inferiori ed un principio di iportemia. Fondamentale, quindi, è risultato il pronto intervento dell'elicottero. Una volta issato a bordo, è stato trasportato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania ed affidato alle cure dei sanitari.