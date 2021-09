Fuga di gas, i vigili del fuoco evacuano gli uffici del giudice di pace

E' accaduto questa mattina in via Renato Imbriani. I vigili hanno poi individuato la fuga al quarto piano

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per via di una fuga di gas in via Renato Imbriani, all'altezza del civico 226. Nello stabile si trova una delegazione del tribunale e vi sono anche gli uffici del giudice di pace. All'arrivo dei vigili del fuoco vi erano già diverse persone in strada e gli operatori hanno continuato a fare evacuare lo stabile. Nel contempo, hanno trovato la fuga gas metano al quarto piano tramite lo strumento. Dopo aver bloccato la fuga hanno fatto areare i locali per circa un'ora e alle 11,30 del mattino circa l'intervento si è concluso.