Vigili del fuoco, dalla Regione 80mila euro per ristrutturare la caserma di Adrano

Dall'assessorato regionale alle Infrastrutture arrivano 80mila euro per ristrutturare la caserma dei Vigli del fuoco di Adrano. A renderlo noto è stato l'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, dopo la delibera del Governo regionale. "Avevamo preso l'impegno a restituire sicurezza e decoro all'edificio nel corso di un nostro sopralluogo sul posto - ha dichiarato Falcone - facendoci carico delle richieste del distaccamento di Adrano".

"Abbiamo così stanziato le dovute somme per assicurare le migliori condizioni di lavoro possibili ai nostri pompieri - ha proseguito Falcone -, da tempo in attesa di un aiuto. Verso di loro proviamo un sentimento sempre presente di riconoscenza e di ammirazione. La Regione si conferma vicina alla comunità di Adrano, inserendola nella nostra complessiva strategia di recupero del patrimonio edilizio in uso alle forze dello Stato in Sicilia. Al Comune, adesso - ha concluso l'assessore - il compito di affidare celermente i lavori".