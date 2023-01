Acireale, vigili urbani a lezione di psicologia: servirà per capire gli automobilisti

Lo psicologo Salvatore Coco è stato il protagonista del terzo incontro formativo riservato ai nuovi agenti di Polizia Municipale di Acireale, promosso dal comandante del Corpo, Alfio Licciardello, al fine di arricchire il bagaglio dei neo-assunti, da qualche giorno già operativi sulle strade cittadine, la cui presenza non è passata inosservata ed è risultata unanimemente apprezzata.

L’interessante lezione, tenuta in presenza dello stesso comandante Licciardello nonché dell’assessore al ramo, Francesco Coco, è stata parecchio apprezzata dai colleghi agenti, consapevoli di come sovente, nell’espletamento del loro servizio, debbano tenere conto di vari elementi di carattere psicologico riferiti, innanzitutto, agli utenti della strada e, più in generale, alla popolazione.