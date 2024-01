Vigli urbani precari, l'Ugl chiede la stabilizzazione

Stabilizzazione per gli agenti della polizia municipale del Comune di Catania, assunti nel 2021 a tempo determinato. A chiderlo con una nota è La Ugl etnea con la sua federazione provinciale Autonomie locali guidata dal segretario Maurizio Maccarrone.

Per sollecitare l'assunzione dei vigili precari, Maccarrone ha inviato una richiesta di incontro all’indirizzo del sindaco Enrico Trantino e degli assessori Alessandro Porto e Viviana Lombardo, che curano rispettivamente le deleghe ai Vigili urbani e al Personale.

“Abbiamo preso a cuore la situazione di questi 20 giovani lavoratori che, da quasi tre anni, fanno parte integrante del corpo di polizia municipale della nostra città, contribuendo a colmare una parte di vuoto nell’organico che oggi conta circa 200 unità, a fronte delle circa mille che una grande realtà come Catania aveva e che dovrebbe ritornare ad avere – dice Maccarrone. Sono dipendenti che, fino a oggi, grazie alle proroghe ai loro contratti che sono giunte in questi anni, hanno oltretutto fornito un apporto rilevante nell'ambito delle attività quotidiane dei vigili urbani, come il controllo della viabilità, del rispetto del codice della strada e delle ordinanze comunali, la lotta all'abusivismo, il contrasto ai reati ambientali e i trattamenti sanitari obbligatori. Adesso la normativa in vigore è anche dalla loro parte, visto che consente al personale, che svolge servizio continuativo per due anni nel medesimo profilo professionale e per lo stesso ente, di essere stabilizzato. In pratica – fa notare il segretario della federazione provinciale Ugl Autonomie locali – tutti gli agenti fino a ora prorogati hanno raggiunto questo requisito. Siamo certi che l'Amministrazione comunale sta già lavorando nella direzione di assorbire questi agenti e, per questo, vorremmo confrontarci anche per discutere di importanti questioni che interessano da vicino i lavoratori."