Viabilità, Catania tra le città meno sostenibili d'Italia

Bologna conquista il primo posto del podio per la mobilità sostenibile: a seguire Torino e Firenze, al quarto posto Milano seguita da Parma. Roma, invece, è soltanto al diciassettesimo posto. Le più 'insostenibili' sono Catania, Potenza e Sassari. Prato si conferma la città con più auto di recente immatricolazione, mentre ad Ancona sono quasi il 26% di auto a basso impatto, Gpl, metano, ibride o elettriche. In crescita le ciclabili, con Reggio Emilia che si mantiene saldamente al primo posto, e purtroppo anche l'indice di mortalità sulle strade, con L'Aquila che si conferma maglia nera, mentre Aosta e Catanzaro che, con zero morti, sono le città più sicure d'Italia. Questi i risultati del "Sedicesimo rapporto di Euromobility sulla mobilità sostenibile nelle principali 50 città italiane", che premia le azioni messe in campo nelle città, come i sempre più diffusi sistemi di sharing, in particolare la quantità di auto, bici, scooter e monopattini a disposizione dei cittadini. "Questo riconoscimento- afferma l'assessora alla mobilità Valentina Orioli- è certamente motivo di orgoglio per il Comune ma non ci rende appagati. Soddisfatti perché anche a livello nazionale vengono riconosciuti i nostri sforzi per avere una mobilità sempre più sostenibile in città, siamo consapevoli che ancora molto c'è da fare ed anche per questo abbiamo lanciato Bologna città 30. Un grande progetto che non porterà solo nuovi limiti di velocità ma renderà la città più a misura delle persone con più spazi per muoversi in sicurezza, una città meno inquinata e rumorosa e sempre più sostenibile". Lo scorso anno Bologna si classificò quinta.