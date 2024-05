Villa Bellini, al viale degli uomini illustri è arrivata una donna

Nel viale degli uomini illustri della Villa Bellini è "sbucata" una donna, l’unica tra una quarantina di illustri uomini catanesi. È la scrittrice Goliarda Sapienza, che il 10 maggio scorso, avrebbe compiuto 100 anni.

Un anniversario importante per la scrittrice catanese celebrato dall’artista etneo Luca Prete con una scultura che, dal giorno della ricorrenza del centenario, sta sul piedistallo di Francesco Paolo Frontini.

"La scultura ha un'anima in rete elettro saldata leggera e poi cartapesta, stucco, stucco spray e un primer come rifinitura. Ovviamente è stata realizzata e concepita per non durare, visto e considerato che le robe non autorizzate hanno vita breve. Ma chissà forse potrà essere un'esortazione per realizzarla veramente", spiega Luca Prete.

Vedremo se l'esortazione dell'artista sarà ascoltata. È probabile che tra qualche tempo il compositore Frontini, col busto in restauro, torni a reclamare il suo posto sul viale. Nel caso succedesse speriamo che Goliarda resti li in mezzo agli altri illustri catanesi e bello sarebbe se a breve arrivassero a farle compagnia altre donne catanesi a partire da Peppa la cannoniera.