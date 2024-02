Stupro di gruppo alla villa Bellini, oggi gli interrogatori di garanzia

Si terrà questa mattina l'interrogatorio di garanzia, davanti al gip Carlo Umberto Cannella, dei 4 maggiorenni fermati dai carabinieri di Catania, per lo stupro di gruppo della 13enne avvenuto lo scorso 30 gennaio nei bagni pubblici della centralissima villa Bellini. Il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Anna Trinchillo hanno chiesto la convalida del provvedimento e l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro degli indagati e degli arresti domiciliari per il quinto che, durante le prime fasi delle indagini, ha collaborato all'identificazione del "branco" che avrebbe partecipato alle violenze. Sempre oggi saranno sentiti anche i tre minorenni. Anche se uno degli arrestati ha compiuto da poco 18 anni. Al momento hanno tutti avvocati d'ufficio.

I due neo-maggiorenni erano bene inseriti: uno con un impiego nell'edilizia e un permesso di soggiorno in vista, l'altro in procinto di iniziare un tirocinio che gli avrebbe aperto le porte del mondo del lavoro e un permesso di soggiorno scuola-lavoro già autorizzato. Entrambi vengono dall'Egitto, entrambi continuano ad avere rapporti con le famiglie di origine. Sono i ritratti di due dei sette ragazzi egiziani fermati con l'accusa di avere violentato la 13enne.

Ieri, durante i festeggiamenti per la Patrona di Catania, il vescovo metropolita di Catania, Luigi Renna, nel suo messaggio alla città ha manifestato la vicinanza alla giovane 13enne vittima di violenza sessuale, tra gli applausi dei devoti. "Ti siamo vicini, cara nostra concittadina - ha dichiarato - e ti invitiamo a non perdere la fiducia nella vita e negli altri. A quei giovani, sette ragazzi di nazionalità egiziana, sento di dire che la donna va amata e rispettata, e non trattata come un oggetto così come una cultura erotizzata di dimensione mondiale insegna. All'opinione pubblica dico che il delitto commesso da questi giovani immigrati non ci deve portare a generalizzazioni, perché lo sappiamo che non tutti gli immigrati sono violenti, come non lo sono anche tutti i giovani italiani. La violenza va sempre condannata; la persona che ha sbagliato va messa nelle condizioni di non sbagliare più".