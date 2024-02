Violenza sessuale di gruppo su 13enne alla villa Bellini, fermato anche il settimo indagato

La festa per la Patrona di Catania, turbata pesantemente da un gravissimo episodio di violenza sessuale. Vittima una ragazzina di 13 anni, nella frequentatissima villa Bellini, alle ore 19.30 del 30 gennaio scorso. Il "branco" formato da 7 cittadini stranieri di nazionalità egiziana, 4 maggiorenni e 3 minorenni, ha prima importunato la ragazza che era in compagnia del fidanzato 17enne, poi bloccata e violentata dentro i bagni pubblici della villa.

La violenza sessuale

La coppia di fidanzatini catanesi, mentre si trovava nei pressi dei bagni pubblici del parco comunale, sarebbe stata accerchiata da diversi giovani extracomunitari che avrebbero da subito iniziato ad importunare la ragazza, palpeggiandola anche nelle parti intime. A questo punto, nonostante i due fidanzati avessero cercato di opporsi all’aggressione e di allontanarsi, la situazione nel giro di pochi istanti sarebbe degenerata. La coppia sarebbe stata fisicamente bloccata dal “branco” che l’avrebbe trascinata fin dentro i vicini bagni pubblici, impedendogli alcuna possibilità di fuga. Il gruppo di extracomunitari si sarebbe a tal punto diviso: alcuni avrebbero tenuto fermo e percosso il fidanzatino di 17 anni, costringendolo ad assistere impotente agli abusi; altri avrebbero spinto all’interno dei gabinetti la giovane, che sarebbe stata poi a turno violentata da due ragazzi del gruppo mentre gli altri avrebbero fatto la spola assistendo alla scena da sopra il muro divisorio della toilette. Solo in seguito, dopo il secondo abuso, la 13enne, in preda al panico e benché dolorante, avrebbe trovato la forza di divincolarsi dal suo aguzzino e di fuggire insieme al fidanzato, raggiungendo la frequentatissima via Etnea per chiedere aiuto. A quel punto la giovane vittima è stata subito trasportata con un’ambulanza presso il pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cannizzaro, secondo le procedure del “codice rosa”, i cui sanitari confermavano la violenza subita.

Vice sindaco: "E' un fatto gravissimo"

"E' un fatto gravissimo ed il fatto che sia avvenuto in una zona così centrale della città, ci lascia ancor maggiormente frustrati. Non v'è dubbio che c'è una convivenza complessa che dobbiamo pian piano abituarci ad avere. Queste tragedie purtroppo si confermano nell'idea che la donna possa essere esclusivamente considerata un oggetto dei desideri maschili, e questo atterrisce ancor più''. Lo afferma il vice sindaco di Catania, Paolo La Greca. ''Catania - aggiunge- sta facendo uno sforzo notevole sulla sicurezza e quella della Questura è una azione molto attenta quanto più è possibile sul territorio. Bisogna continuare così senza deflettere un attimo''.

Il commento di Salvini

"Non venitemi a parlare di 'tolleranza' o 'errore'. Davanti ad orrori del genere non può esistere clemenza ma soltanto una cura: Castrazione chimica. Conto che la proposta presentata dalla Lega venga votata al più presto". Lo scrive sui social il vicepremier Matteo Salvini.

Il presidente del consiglio comunale Anastasi: "Siamo sconvolti"

"All'interno del consiglio comunale siamo tutti straziati, sconvolti, da questa notizia. Un consiglio che conta al suo interno ben dodici donne e che, in modo lungimirante, due mesi fa aveva scelto di far salire nel posto d'onore della carrozza del Senato la madre di una vittima di femminicidio, Vera Squatrito. L'increscioso episodio dello stupro di una minorenne alla villa Bellini ci fa capire quanto ancora ci sia da fare, lavorando con fermezza contro la violenza sulle donne ed insieme alle forze dell'ordine". E' quanto dichiara a Cataniatoday il presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi. "Un plauso agli inquirentii - conclude- che hanno prontamente individuato i presunti colpevoli e confidiamo nell'azione rapida della magistratura".