La villa Belvedere di Acireale acquista il titolo di "bene culturale"

Alla villa Belvedere di Acireale è stato attribuito il vincolo di bene culturale, riconoscimento che viene assegnato ad immobili o siti di particolare pregio. L’iter burocratico è stato compiuto in tempi stretti, anche perché a tale riconoscimento era legata la possibilità di partecipazione ad un bando del Ministero della Cultura, rispetto al quale la Giunta comunale acese ha approvato un progetto di riqualificazione della villa Belvedere, che attinge fondi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "E’ stata una corsa contro il tempo - come spiegato dal sindaco Stefano Alì - per via di alcuni dettagli richiesti dal bando riservato a parchi e giardini storici. E la villa Belvedere, pur possedendone i requisiti, non era annoverata in questo contesto".

Da qui l’azione avviata in sinergia dagli assessorati alle Opere pubbliche ed alla Cultura, retti rispettivamente da Giovanni Raciti e Fabio Manciagli, intervenuti assieme al primo cittadino nonché al dirigente dell’Area Tecnica, Santi Domina, ed ai funzionari dell’assessorato alla Cultura, Maria Concetta Gravagno e Rosario Strano, i quali hanno illustrato alcuni passaggi dell’iter compiuto che mira ad ottenere un finanziamento dell’Unione europea pari a circa un milione e 280mila euro. “La villa Belvedere – ha osservato il sindaco Alì – è un luogo identitario, nel quale tutta la Città si riconosce. Riuscire a riportarlo all’immagine che aveva nel passato è un obbligo che tutti dobbiamo porci. Nel progetto presentato abbiamo ricevuto un supporto non solo dagli uffici competenti, ma anche da soggetti esterni ad essi. Il bando a cui abbiamo partecipato prevedeva il finanziamento soltanto a siti dotati del vincolo di bene culturale. Sfortunatamente, alla villa Belvedere tale vincolo mai era stato posto, ma oggi è presente e la preserverà da ulteriori interventi futuri che ne possano snaturare l’essenza. Assieme all’Area Tecnica a presentare questo progetto che ci auguriamo venga approvato, destinato a rendere più funzionale lo stesso sito”.

L’assessore alle Opere pubbliche, Giovanni Raciti, ha aggiunto: “Un percorso fulmineo, avviato appena il 7 febbraio scorso, che si è concluso ieri con il riconoscimento del vincolo, il tutto finalizzato alla partecipazione al bando per ottenere un finanziamento che fa riferimento ad interventi che necessitano alla Villa, a cominciare dalla sostituzione di tutto il pietrisco con una pavimentazione stabile e drenante, per 3.500 metri quadrati di superfice, poi le piante e nuove essenze arboree, manutenzione straordinaria per far sì che la nostra Villa possa tornare alle condizioni di cui molti di noi hanno ricordo”. L’assessore Manciagli ha posto l’accento sulla prima parte del procedimento: “Un passo parecchio importante – ha detto – quello coinciso con il riconoscimento di bene culturale al sito. Abbiamo compiuto una corsa contro il tempo, ma alla fine siamo riusciti nell’impresa e, a riguardo, devo ringraziare gli uffici competenti”.