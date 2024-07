La villa rischia di bruciare mentre gli inquilini dormono: i carabinieri portano tutti in salvo

Qualche giorno fa 40 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo a San Gregorio e le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad una villetta di via Catania. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Gravina di Catania per portare in salvo i residenti. Intorno alle 13 e 30, la centrale operativa del paese etneo, dopo aver ricevuto la telefonata dei colleghi di San Gregorio che segnalavano un incendio nei pressi dello svincolo della tangenziale, ha diramato l’allarme permettendo così ai vigili del fuoco di raggiungere subito l’area in questione. Contestualmente, una gazzella della sezione radiomobile è stata inviata sul posto per controllare le zone rurali abitate che si snodano tra la tangenziale e la diramazione per Catania. L’incendio, alimentato dal vento di scirocco, ha lambito alcune villette circondate dalla vegetazione. Tra queste, anche una casa di via Catania nella quale due nonni 80enni e il loro nipotino di 3 anni, dopo aver pranzato, stavano riposando.

Essendosi accorti che la villa era avvolta dal fumo durante la loro perlustrazione, i carabinieri hanno valutato che andava evacuata. Tuttavia, l’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, già impegnati a domare le fiamme nei terreni adiacenti, avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità dei residenti e gli operatori hanno deciso di intervenire immediatamente. Scesi dall’auto di servizio, hanno quindi citofonato senza ricevere risposta perché i due anziani, appisolati, non si erano resi conto di nulla. A quel punto i carabinieri hanno scavalcato il muro di cinta e sono entrati nel giardino, raggiungendo una finestra per guardare all’interno e capire dove si trovassero gli inquilini.

Dopo aver individuato la camera da letto, hanno iniziato a bussare con forza, svegliandoli. Nel frattempo la coltre di fumo diveniva sempre più densa. Fortunatamente i carabinieri sono riusciti ad entrare, scoprendo che assieme ai due coniugi vi era il loro piccolo nipotino, addormentato nella culla. Un militare dell’Arma si è precipitato nella cameretta e, dopo aver preso in braccio il piccolo, è corso all’esterno. Nel frattempo i due anziani erano stati accompagnati dal collega, mettendo così in salvo l’intera famiglia.