Villa Pacini, banchetti per chiedere il referendum abrogativo delle norme sull’Autonomia differenziata

Catanesi in fila a villa Pacini, stamattina, per firmare nei banchetti allestiti da Cgil e Uil a favore del referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata. “Ben oltre le aspettative la risposta dei cittadini, esaltante una partecipazione così numerosa e convinta”, hanno commentato i segretari generali etnei delle due organizzazioni sindacali, Carmelo De Caudo ed Enza Meli. Da domani sarà possibile sottoscrivere anche nelle sedi di Cgil e Uil, tra cui patronati e Caf: “Le nostre sedi sono presenti ovunque – questo l’appello di Meli e De Caudo – e aperte ai cittadini che vogliono firmare per il referendum. È fondamentale farlo per cancellare una norma che spezza l’Italia in due e penalizzerà maledettamente la nostra provincia”.

Infine, un “particolare invito” alla mobilitazione di pensionate e pensionati. Per Carmelo De Caudo ed Enza Meli, proprio la Terza Età sarà fra i bersagli principali dell’Autonomia differenziata: “Le nostre comunità stanno cambiando volto, negli ultimi dieci anni l’indice di vecchiaia è schizzato a Catania dal 121 al 157 per cento, ma la rete sociale non si adegua a nuovi bisogni e richieste. La controriforma Calderoli aggraverà irreversibilmente questa condizione, innanzitutto a danno dei più fragili. Facile, terribile, immaginare quanto e quale sarà il peso del taglio di risorse su un sistema di welfare e su un servizio sanitario già oggi gravemente carenti. Qui più che altrove”.