Vinti 20 mila euro al 10eLotto in una ricevitoria di Aci Sant'Antonio

In una ricevitoria di Aci Sant’Antonio sono stati vinti 20mila euro con un "8 Doppio Oro" al 10eLotto. L'estrazione fortunata, come riporta Agipronews, è avvenuta ieri, giovedì 4 aprile. In Sicilia, un secondo evento analogo è avvenuto a Isola delle Femmine, nel Palermitano: un giocatore è stato premiato dalla dea bendata con la somma di 10 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo.