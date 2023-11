La fortuna bacia Catania, centrato un 9 Oro da 50mila euro

Sicilia in festa grazie al 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, la vincita più alta del concorso arriva da Catania dove è stato messo a segno un 9 Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 29,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro in questo 2023.