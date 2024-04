Lotto, vinti oltre 13 mila euro a Maletto

La Sicilia è stata la grande protagonista dell'ultima estrazione del Lotto e 10eLotto con importanti vincite centrate anche in provincia di Catania. A Maletto, in particolare, con un terno sulla ruota di Napoli, sono stati vinti 13.500 euro. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Agimeg.

La più alta è stata realizzata a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove sono stati vinti 50.625 euro grazie ad una quaterna sulla ruota di Palermo a fronte di una spesa complessiva di 5 euro. Sempre sulla ruota del capoluogo siciliano è stato centrato un terno da 22.500 euro a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, con una giocata da 5 euro.

Per quanto riguarda il 10eLotto, una vincita da 22.500 euro è stata realizzata a Modica, in provincia di Ragusa. A seguire, ci sono le due vincite da 20.000 euro ciascuno centrate a Bagheria e Porto Empedocle. Chiudono la serie di grandi vincite in Sicilia i 6mila euro vinti a Pace del Mela, in provincia di Messina.