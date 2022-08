Evade dai domiciliari: arrestato pluripregiudicato di 48 anni

Nei giorni scorsi, personale del commissariato Librino ha eseguito controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di San Cristoforo. Nella circostanza, un soggetto, pluripregiudicato di 48 anni, è stato arrestato per il reato di evasione; un altro di 19 anni, sempre per il medesimo reato, è stato denunciato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, un altro pregiudicato è stato sottoposto all’ordine di carcerazione a seguito della revoca della misura detentiva domiciliare per i reati di evasione e furto; un altro pregiudicato è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio. Eseguiti anche numerosi controlli volti ad arginare il dilagante fenomeno dell’uso, della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti e, nella circostanza, sono stati fermati molti assuntori con contestuale sequestro della sostanza stupefacente.

In tal senso, un soggetto è stato denunciato per i reati di resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti; un altro per resistenza a pubblico ufficiale per essersi barricato in casa e, con tale condotta, avere impedito ai poliziotti di entrare all’interno dell’abitazione al fine di fare la perquisizione.

Un altro pregiudicato è stato indagato per resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all’alt polizia ed essere fuggito a bordo del ciclomotore tenendo una manovra pericolosa sulla pubblica via. Inoltre, due persone sono state denunciate per i reati di minacce, percosse e lesioni, una per percosse e lesioni e, ancora, ad una donna è stato contestato il reato di furto di acqua ai danni della Sidra. I poliziotti hanno anche fermato numerosi pregiudicati che, come noto, spesso hanno il divieto di incontro e accompagnarsi ad altri soggetti con precedenti penali. Infine, in sinergia con il reparto prevenzione crimine, sono stati fermati numerosi soggetti e contestate numerose violazioni previste dal codice della strada, elevando anche fermi e sequestri amministrativi per mancanza di assicurazione e guida senza patente.