In giro nonostante gli arresti domiciliari: arrestato pregiudicato di 58 anni

L'uomo, autore del furto di un borsello, avvenuto un paio di mesi prima, è stato sorpreso da un agente della polizia libero dal servizio mentre passeggiava tranquillamente per una via del centro. Una volta fermato è stato nuovamente collocato in regime di detenzione nella sua abitazione