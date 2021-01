Vìola l’affidamento in prova: arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Librino hanno arrestato il 39enne catanese Carmelo Trovato, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo, già sottoposto all'affidamento in prova in una comunità della provincia di Trapani, ha più volte violato gli obblighi impostigli dalla misura. Le informative dei carabinieri hanno convinto i giudici ad inasprirne la misura con conseguente ordine di arresto e trasferimento nel carcere di Messina Gazzi.