Viola più volte gli arresti domiciliari, scattano le manette per uomo di 44 anni

Lo scorso 14 marzo, la polizia del commissariato di San Cristoforo ha arrestato il catanese L.B.G. (classe 1978), in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. Per l’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di furto nella provincia di Messina, si era reso protagonista di ripetute evasioni che avevano costretto il Tribunale di Messina ad aggravare la misura in atto disponendo la custodia cautelare in carcere. Tallonato dalla polizia, l’uomo ha deciso di costituirsi spontaneamente e adesso si trova rinchiuso nella casa circondariale di Ragusa.