Non rispetta le prescrizioni dopo la condanna: 37enne ritorna in carcere

Un uomo di 37 anni, condannato con sentenza passata in giudicato nel mese di novembre del 2019, che stava scontando la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, nel corso del pomeriggio di ieri è stato tradotto presso la casa circondariale di piazza Lanza, dove verrà ripristinata l’espiazione della pena in regime di detenzione carceraria.

L'uomo, infatti, in più occasioni ha violato le prescrizioni impostegli nel momento in cui è stato ammesso a beneficiare dell’affidamento in prova. Violazioni consistite nell’essersi accompagnato con persone gravate da precedenti penali e per le quali in passato era già stato diffidato a non reiterare tali comportamenti.

Al verificarsi dell’ennesima violazione il Magistrato di sorveglianza di Catania ha disposto la sospensione della misura alternativa e il ripristino dell’espiazione della pena in un istituto penitenziario. È così che nel corso del pomeriggio di ieri agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno proceduto a rintracciare la persona condannata e ad accompagnarla presso gli Uffici dello stesso commissariato per le previste operazioni di fotosegnalamento a cura della locale polizia scientifica. Terminati gli adempimenti di rito l’uomo è stato condotto in carcere dove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.