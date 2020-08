Viola i domiciliari perchè il telefono non prende bene, arrestato

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 28enne Francesco Cucuzza, sottoposto agli arresti domiciliari, poiché ritenuto responsabile di evasione. Nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio, i militari di pattuglia hanno sorpreso il soggetto fuori dalla propria abitazione. Alle contestazioni dei carabinieri, il detenuto si è giustificato dicendo di essere uscito dall’abitazione perché in casa il segnale telefonico era scarso e non riusciva a chiamare. L’arrestato, così come deciso dal giudice in sede di direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

