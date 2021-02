Aveva l'obbligo di dimora ma frequentava pregiudicati e girava con un tirapugni

E' stato arrestato dai carabinieri di Belpasso il 21enne Alessio Stimoli. Il ragazzo vedrà inasprire la sua pena. Prima infatti aveva l'obbligo di dimora a seguito di una condanna in primo grado a 2 anni e 6 mesi per detenzione illegale e ricettazione di una pistola semiautomatica clandestina, ma ha più volte violato le prescrizioni con la frequentazione di altri pregiudicati e il possesso non giustifiato di un tirapugnu. Così è stata inasprita, dopo una informativa dei militari, la misura cautelare e adesso Stimoli è ai domiciliari.