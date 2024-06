Sorvegliato speciale si allontana da casa per andare al chiosco: denunciato

Pochi giorni fa un'attività di routine effettuata da un equipaggio del commissariato San Cristoforo ha permesso di accertare come un trentenne pluripregiudicato, sottoposto alla sorveglianza speciale e pertanto vincolato a permanere in casa dalle 21 alle 6, si fosse allontanato per bere qualcosa al chiosco. Durante un controllo domiciliare eseguito in tarda serata è risultato essere assente e gli agenti hanno chiesto spiegazioni alla moglie che, senza scomporsi, lo ha contattato al cellulare. Poco dopo l'uomo è sopraggiunto di corsa, con un bicchiere in mano, spiegando di essersi allontanato per andare a comprare una bevanda. La passeggiata serale ha però avuto come inevitabile conseguenza una denuncia in stato di libertà per le violazioni delle prescrizioni imposte.