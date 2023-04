Violazioni del codice della strada, controlli nel weekend e per l'1 maggio

Nei giorni scorsi la sezione di polizia stradale di Catania ha intensificato i servizi di specifica pertinenza nelle strade della provincia, potenziando la vigilanza sulla Tangenziale di Catania e sulle principali arterie stradali. Ed infatti, oltre alle pattuglie costantemente presenti sul territorio, sono stati effettuati servizi mirati con l’autovelox e per l’uso non corretto dei telefonini alla guida. Nel corso delle attività sono state rilevate 104 violazioni dei limiti di velocità e contravvenzionate 20 persone per l’uso dei telefonini alla guida.

Sono state inoltre accertate numerose ulteriori violazioni del codice della strada, tra le quali la mancanza di copertura assicurativa che è stata accertata per ben 30 conducenti. La predisposizione dei servizi proseguirà nel weekend e per l’imminente festività del 1’ maggio.

I consigli della polizia

"Anche in vista dell’intensificazione del traffico veicolare, la polizia stradale rammenta a tutti gli automobilisti l’importanza di mantenere una guida responsabile, mantenendo comportamenti prudenti e corretti, e fornisce alcuni suggerimenti: • prima di mettersi alla guida effettuare un check-up completo del mezzo, controllando l’efficienza e funzionalità del veicolo in tutte le sue componentistiche; • non affrontare il viaggio subito dopo aver consumato pasti abbondanti, evitando perentoriamente di consumare bevande alcoliche di ogni tipo, e comunque mai in condizioni di stress o stanchezza; • osservare rigorosamente le distanze di sicurezza; • assicurarsi che tutti, a bordo dell’autovettura, utilizzino i dispositivi di ritenuta anteriori e posteriori (cinture di sicurezza), garantendo che i bambini stiano sugli appositi seggiolini e/o sedili di sicurezza omologati; • a bordo dei motoveicoli e ciclomotori, indossare sempre il casco protettivo omologato ed allacciato; • rispettare i limiti di velocità, adeguandola alle contingenti condizioni del traffico e della strada; • non utilizzare, quando si guida, il telefono cellulare e/o apparati elettronici, in caso di necessità, utilizzare auricolare e/o dispositivi blootooth.

Per chi viaggia in autostrada

1. Non occupare, se non nei casi di assoluta e reale necessità, le corsie di emergenza; 2. tenere pronto l’importo per la corresponsione del pedaggio Autostradale, al fine di ridurre i tempi di attesa ai caselli. Si ricorda agli automobilisti che è prevista la sospensione o il ritiro della patente di guida nei casi di circolazione sulle corsie di emergenza, in caso di velocità eccessiva, di inosservanza della distanza di sicurezza con collisione e/o lesioni gravi alle persone ovvero nel caso di reiterate violazione di obblighi relativi al sorpasso ed alla precedenza.