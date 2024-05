Accoltellato fuori da un bar, si salva rubando l'auto del suo aggressore

I carabinieri della stazione di Palagonia hanno denunciato un 25enne del posto, accusato di tentato omicidio, e denunciato un 39enne per furto aggravato, a seguito di una violenta lite scoppiata all'ingresso di un bar in via Palermo.

Tutto è accaduto nella tarda serata, intorno alle 22, quando il 25enne, a bordo della sua Fiat Bravo, si è fermato davanti al bar. Dopo un breve scambio di parole con un altro cliente, il 39enne, per motivi ancora da chiarire, forse a causa di una banale incomprensione, è nata una lite che è poi degenerata in uno scontro fisico.

Nel corso della rissa, il 25enne ha sferrato una coltellata al collo del 39enne, che fortunatamente è stato colpito solo di striscio, riportando comunque una ferita profonda. La vittima è comunque riuscita mettere in fuga il suo aggressore e, a sua volta, dopo aver rotto il lunotto posteriore è salito a bordo della Fiat Bravo del 25enne, che aveva ancora le chiavi inserite, e si è allontanato. Poco dopo, ha abbandonato l'auto in piazza Umberto, dove è stata poi ritrovata dal proprietario.

Solo alcune ore dopo, il 39enne si è recato presso l'ospedale di Militello in Val di Catania per farsi medicare. I medici, dopo aver suturato la ferita, gli hanno spiegato che il fendente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se avesse colpito la vena giugulare.

Nel frattempo, i carabinieri, allertati da una chiamata al 112, sono intervenuti sul posto e, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze di alcuni presenti, sono riusciti a ricostruire l'accaduto e ad identificare i due protagonisti della lite.

Il 25enne è stato rintracciato poco dopo e arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Inoltre, è stato denunciato per porto e detenzione abusiva di armi, in quanto trovato in possesso di un coltello. Il 39enne, invece, è stato denunciato per furto aggravato per aver rubato l'auto al 25enne.