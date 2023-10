Violenti scontri dopo Casertana-Catania, pulmini di traverso e auto colpite a sprangate

Caotico post partita tra Casertana e Catania, giocata ieri allo stadio "Pinto" e conclusasi con il risultato di 4-0 in favore degli etnei. Come riportato da Casertanews.it alcuni presunti tifosi con i volti coperti hanno bloccato via Cappuccini all'imbocco della Variante nei pressi dell'uscita ospedale in via Cappuccini. Un vero e proprio agguato con pulmini messi di traverso all'imbocco della superstrada per impedire il passaggio delle auto, prese a sprangate sulla carrozzeria.