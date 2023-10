Ancora due casi di violenza in famiglia: misure cautelari per un 26enne ed un 70enne

Su disposizione della Procura di Catania, gli agenti della questura hanno eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo di 26 anni e di una seconda persona di 70 anni, responsabili di due diversi casi di violenza domestica, verificatisi nelle settimane precedenti. Il primo dei due provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari, riguarda il ventiseienne e scaturisce da un intervento effettuato lo scorso 1 ottobre dalle volanti della questura di Catania nell’abitazione di una donna che, insieme al figlio, aveva subito numerosi episodi di violenza domestica, con aggressioni verbali e continue richieste di denaro legate alla tossicodipendenza dell'uomo. Nei giorni successivi, il questore Giuseppe Bellassai ha subito emesso nei confronti dell'indagato un provvedimento di ammonimento. I magistrati del pool specializzato nei reati di genere, in brevissimo tempo, hanno richiesto ed ottenuto il provvedimento cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla donna.

Anche la vicenda che riguarda il settantenne ha attinenza con episodi di violenza domestica, messi in atto nei confronti della moglie di 61 anni. Lo scorso mese di luglio, la questura di Catania ha ricevuto una segnalazione da parte della moglie dell'indagato che ha dichiarato di aver subito aggressioni fisiche e verbali, con percosse e minacce. Dopo gli accertamenti eseguiti dalla divisione anticrimine, il questore ha emesso nei confronti dell’uomo un provvedimento di ammonimento, dandone notizia alla parte offesa. A meta ottobre, gli agenti del commissariato centrale hanno acquisito notizie relative ad altre gravi minacce rivolte nei confronti della vittima, che sarebbero state poste in essere dall’anziano già ammonito. Uno dei magistrati del pool specializzato in reati di genere, anche in questo caso, in pochissimi giorni ha richiesto ed ottenuto dal gip l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con l’obbligo di non farvi rientro senza l’autorizzazione del giudice.