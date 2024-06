"Picchiato e inseguito da 30 ragazzi": il racconto di una delle vittime della "disco gang"

Una tranquilla serata in discoteca per festeggiare il carnevale trasformata in un incubo per due giovani fidanzati e la sua famiglia. Un pestaggio inaudito per opera di un branco, con legami alla criminalità organizzata e a dispetto della loro giovane età, con un "curriculum" corposo di reati. Il motivo dell'aggressione? Non c'è. Solo violenza gratuita. Ad esercitarla sono tre dei sei arrestati nell'ambito dell'operazione "Disco Gang". In seguito alle aggressioni, oltre all'arresto sono stati notificati agli indagati altrettanti divieti di accesso a locali pubblici (Daspo Willy). Trattandosi di persone destinatarie di misura cautelare, il divieto in questione è stato esteso a tutte le discoteche e locali di pubblico intrattenimento dell’intera provincia di Catania.

Cos'è il Daspo Willy L’analisi dei comportamenti dei giovani del brancoi, insieme alla valutazione di precedenti fatti da loro commessi, ha confermato una pericolosità sociale tale da giustificare l’emissione da parte del Questore di misure che vietano l’accesso e la sosta nelle immediate vicinanze delle discoteche e dei locali di pubblico intrattenimento. Questo al fine di garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi pericolosi per l’incolumità degli avventori della cosiddetta “movida” catanese. Il provvedimento in questione, noto come Daspo Willy, è una misura di prevenzione interdittiva introdotta dopo la morte violenta di un giovane a Colleferro nel settembre 2020. Emanata ai sensi dell'Art. 13 bis D.L. 14/2017 (decreto sicurezza), questa misura è definita “atipica” poiché non rientra nel Decreto Legislativo 159/2011 sulle misure di prevenzione. Viene emessa quando un soggetto, anche minorenne, si rende responsabile di gravi delitti contro la persona, il patrimonio, o di reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, o porto di armi od oggetti atti ad offendere, commessi presso un locale o nelle sue immediate vicinanze. Con il Daspo, il destinatario della misura non può accedere né stazionare all’esterno o nelle vicinanze di tutti gli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento del Comune individuato, per il periodo stabilito dal provvedimento del Questore. Nel caso specifico, trattandosi di destinatari di misura cautelare, il divieto è stato esteso a tutte le discoteche e locali di pubblico intrattenimento dell’intera provincia di Catania per la durata di tre anni, in conformità con le recenti modifiche legislative introdotte dal decreto “Caivano”. La violazione di questa misura costituisce reato, punibile con la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 10.000 a 24.000 euro, come previsto dall’Art. 13 bis co. 6 D.L. 14/2017.

I fatti che precedono la rissa

Rimettiamo indietro gli orologi alla notte tra il 10 e l'11 febbraio. I problemi iniziano già all'ingresso del locale, quando un gruppo di giovani, già noto allo staff per comportamenti problematici, tenta di forzare l'entrata nonostante il locale fosse già al completo. Alle ore 1.30, circa 60 persone riescono ad entrare forzando una porta d'emergenza. Le telecamere di sicurezza riprendono la scena e il proprietario del locale conferma che il personale aveva avvisato le forze dell'ordine già all' 1.15 a causa delle pressioni all'ingresso.

La situazione precipita improvvisamente quando - racconta il proprietario - intorno alle 2, gli avventori sulla pista da ballo smettono di ballare, rivolgendosi verso un punto della sala in cui sembra stia accadendo qualcosa. Le telecamere di sicurezza catturano le immagini di persone che, all'improvviso, fuggono dalla pista da ballo. Poco dopo, il personale di sicurezza conferma che è scoppiata una rissa tra due gruppi di avventori. Uno dei gruppi è composto da persone che frequentano abitualmente il locale e sono gli stessi che hanno creato problemi all'ingresso. L'altro gruppo include i parenti della coppia coinvolta che verrà aggredita.

Il racconto del fidanzato

Secondo la testimonianza fornita dal fidanzato della ragazza molestata, la rissa è scoppiata quando uno dei giovani ha strappato un cappello dalla sua testa e un cerchietto con orecchie di Minnie da quella della sua ragazza. Il racconto, raccolto nell'ordinanza dell'inchiesta, è agghiacciante: "Dopo circa mezz'ora dall'arrivo, mentre stavamo ballando sempre all'interno del privè, la mia ragazza mi ha chiesto di accompagnarla in bagno o, forse a fumare una sigaretta, adesso non ricordo precisamente. Pertanto, insieme siamo usciti dal privè. La mia ragazza mi precedeva e mentre stavamo attraversando la sala da ballo, un ragazzo mi ha tolto dalla testa il cappello che indossavo e, subito dopo, anche alla m/a ragazza hanno strappato le orecchie di Minnie che indossava sul capo. Non ho visto chi sia stato, quindi, non so se entrambi i gesti siano stati compiuti dalla stessa persona. Mi sono girato per capire chi fosse l'autore o gli autori del gesto e mi sono subito accorto che c'era un folto gruppo di ragazzi che ci osservavano, pertanto, vista la netta superiorità numerica, ho fatto finta di nulla ed, invece, di andare a fare quello per cui eravamo usciti dal privè, siamo tornati indietro per raggiungere nuovamente i nostri parenti. In questo frangente, ho visto che il gruppo di ragazzi ha accerchiato la mia fidanzata, strattonandola ed io, ovviamente, mi sono messo in mezzo per proteggerla. A quel punto il gruppo si è accanito su di me con calci e pugni. Sono caduto a terra ed il branco ha continuato a colpirmi con calci in tutto il corpo. Poi è arrivato mio cognato in mio soccorso ed ho visto che anche lui e la mia ragazza che venivano aggrediti dal gruppo e subito dopo la stessa sorte è toccata anche a mio suocero che a un certo punto ho visto che perdeva sangue dalla fronte. Poco dopo, sono riuscito a raggiungere temporaneamente il privè, dove gli addetti alla sicurezza ci hanno detto che dovevamo lasciare immediatamente il locale".

"È lui, è lui!"

Gli addetti alla sicurezza cercano di separare i due gruppi e di far uscire i coinvolti dal locale. L'intervento delle forze dell'ordine, chiamate poco dopo l'inizio dei disordini, avviene intorno alle 2.30. Ma, nel frattempo, la furia violenta del branco non si placa, anzi. Fuori dal locale, i giovani assalitori proseguono in modo ancora più feroce nelle condotte violente nei confronti della coppia e dei parenti, i quali continuano a subire aggressioni anche per strada all'esterno della discoteca. Il racconto del giovane è dettagliato e contribuirà, insieme ai filmati della videosorveglianza a risalire al branco: "Poco dopo - continua nella sua testimonianza alla polizia - sono riuscito a raggiungere temporaneamente il privè, dove gli addetti alla sicurezza ci hanno detto che dovevamo lasciare immediatamente il locale. Uscito all'esterno insieme a mia cognata ed alla mia ragazza, ho notato un gruppo di almeno 30 ragazzi che appena mi hanno visto, hanno urlato 'è lui, è lui' e si sono diretti nella mia direzione. Pertanto, sono scappato verso viale Africa. Ho attraversato la strada senza neppure guardare e, saltato lo spartitraffico centrale, mi sono diretto verso la stazione dei treni. Giunto quasi all'altezza del primo camion dei panini, accanto al chiosco, alcuni dei ragazzi che mi stavano inseguendo a piedi mi hanno raggiunto e, credo con uno sgambetto, mi hanno fatto cadere a terra, colpendomi contestualmente con calci e pugni, oltre che con colpi di casco che mi hanno provocato una ferita al/a fronte ed un'altra alla parte alta della testa. Quindi, a causa dei colpi di casco alla testa, ho perso i sensi".

L'intervento dell'ambulanza

Viene richiesto l'intervento del personale medico del 118 che, poco dopo l'episodio, provvede a trasportare il giovane e il padre al pronto soccorso dell'ospedale "Garibaldi Centro", dove i medici di turno hanno diagnosticato a entrambi un "trauma cranico con ferita lacero-contusa e una prognosi di 15 giorni". Il fratello e la sorella della fidanzata vengono invece portati al pronto soccorso dell'ospedale "San Marco". Alla sorella viene diagnosticato un "trauma cranico lieve, contusioni alla mano destra e ad alcune dita della mano" con una prognosi di cinque giorni. Per il fratello un "trauma cranico lieve, multiple contusioni da lesioni percosse, frattura dei denti incisivi centrali e laterali sinistri", con una prognosi di 30 giorni. Un bollettino di guerra per quella che doveva essere solo una semplice serata senza pensieri.

