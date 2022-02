Aggredisce la compagna mordendola e picchiandola: finisce ai domiciliari

Ai domiciliari e con il braccialetto elettronico. E' questa la decisione presa dal gip che ha convalidato l'arresto dell'uomo che si era reso protagonista, alcuni giorni fa, di un gesto di inaudita violenza nei confronti della compagna. Quest'ultima, dopo una cena in un ristorante, era in auto con l'uomo che - al culmine di un litigio - ha iniziato a insultarla e poi l'ha colpita con pugni e schiaffi tentando anche di strangolarla.

La donna per qualche istante era riuscita a divincolarsi lanciandosi fuori dall’auto, ma l’uomo l’aveva riportata all’interno del veicolo e ripreso a picchiarla violentemente.

La vittima ha poi riferito agli agenti di altri episodi di violenza sia verbale che fisica subiti negli ultimi due anni, scaturiti da immotivati sentimenti di gelosia. In una circostanza il

compagno aveva agito mordendola e tirandole i capelli. In un’altra circostanza colpendola ai piedi con una pala per impedirle di uscire.

Nel corso dell’udienza di convalida è stata disposta nei confronti dell’uomo la misura degli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con ogni mezzo con la persona compagna e gli agenti del commissariato di Adrano hanno altresì applicato all’arrestato il cosiddetto braccialetto elettronico, al fine di tenerlo costantemente sotto controllo. L’arrestato è stato altresì destinatario di ammonimento emesso dal questore, con il quale gli viene intimato di tenere una condotta conforme alla legge e di astenersi in futuro dal porre in essere ulteriori episodi di violenza.