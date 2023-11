Sabato 25 la "Marcia delle scarpe rosse" da piazza Università

Sabato 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, piazza Università darà l'avvio alle ore 10 alla “Marcia delle scarpe rosse” promossa dal Primo Municipio, presieduto da Francesco Bassini, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale e dell'assessore alle Pari Opportunità Viviana Lombardo. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulle attività di contrasto alla violenza sulle donne, con il coinvolgimento di tutti i cittadini che vorranno partecipare alla simbolica camminata nel centro storico che seguirà questo itinerario: piazza Università, via Etnea, piazza Stesicoro, piazza San Domenico, via S. Maddalena, via di Sangiuliano e piazza Dante con un momento dedicato a Laura Salafia. Si proseguirà sino al liceo "Boggio Lera", dove la dirigente Valeria Alfia Pappalardo ospiterà, intorno alle 12, un incontro tematico. I dettagli della manifestazione saranno discussi domani, mercoledì 22 novembre, alle ore 12.45 nell'aula consiliare del I Municipio, in via Zurria 67 (pad D).