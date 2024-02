"Questo non è amore": ritorna in piazza Mazzini l'iniziativa della polizia contro la violenza sulle donne

La questura di Catania continua con la sua attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, rivolta a tutta la cittadinanza, nell’ambito del progetto che la polizia di Stato realizza su tutto il territorio nazionale, chiamato "…Questo non è amore". Ieri mattina, in occasione della festa di San Valentino, in piazza Mazzini i funzionari e gli agenti dell’ufficio minori e vittime vulnerabili della divisione anticrimine della questura hanno informato i cittadini sul delicato e purtroppo sempre attuale tema della violenza di genere, illustrando le strategie di intervento e gli strumenti a disposizione delle vittime. Presente anche il "camper rosa" della polizia di Stato, un ufficio mobile in cui poter ricevere quanti abbiano bisogno di più approfondite informazioni su questo delicato problema o vogliano riferire situazioni delicate, che necessitano dell'ntervento da parte della questura. In piazza è stato anche allestito un mini stand presso il quale è stato distribuito materiale informativo. Ad affiancare i poliziotti erano presenti anche gli studenti del liceo artistico "Emilio Greco", che hanno dato luogo ad un’estemporanea, dipingendo su tavole e tele.