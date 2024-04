Anche il consigliere Mirenda propone dei corsi scolastici di autodifesa per le donne

Il consigliere comunale di Catania Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, ha inoltrato al presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, una mozione per istituire dei corsi di difesa personale nelle scuole per le donne. Argomento già trattato con una recente mozione (approvata) sull'istituzione dei Punti Viola, in cui è prevista un'attività di formazione e potenziamento delle nozioni di difesa durante le ore di educazione fisica.

"Purtroppo, le donne sono diventate il bersaglio di tanti malintenzionati – sottolinea Maurizio Mirenda – e, spesso, si trovano in situazioni di pericolo. Vietare loro di avere una vita sociale o di evitare di frequentare luoghi notoriamente ritenuti insicuri non sarebbe la soluzione del problema, anzi risulterebbe un fallimento clamoroso per le Istituzioni. Le istituzioni devono attivarsi per intensificare i controlli in tutta la città, creando dei presidi fissi e tutte quelle azioni di deterrenza per ristabilire la sicurezza per tutti i nostri cittadini, così come più volte discusso. Sarebbe dunque opportuno – continua ancora Maurizio Mirenda – istituire dei corsi di difesa personale per le nostre piccole donne, all'interno delle scuole medie e superiori del nostro territorio urbano, e provinciale attraverso la Città Metropolitana. Il tutto, predisponendo dei progetti che coinvolgano le scuole, i nostri assessorati di competenza, i vari enti o associazioni che si occupano di questa materia specifica, nonché le forze dell’ordine, essenziali per questo tipo di addestramento. La copertura finanziaria potrebbe essere individuata attraverso i vari fondi che periodicamente la Regione Siciliana mette a disposizione per finalità di ogni genere oppure chiedere dei contributi ad hoc necessari per realizzare questa iniziativa. Se si vogliono proteggere i nostri ragazzi - conclude - bisogna mettere in capo tutte le azioni necessarie per garantire la loro incolumità fisica e psicologica".