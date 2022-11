"Stop agli abusi, stop al silenzio”: il fumetto contro la violenza sulle donne realizzato su iniziativa dei Lions

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si tiene il 25 novembre dal 1981, il governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia, Maurizio Gibilaro, ha lanciato un service insieme a delle professionalità specifiche del settore - psicologi, medici e tecnici - interne ai club, con la realizzazione di un libretto a fumetti dal titolo “Stop alla violenze di genere”, che parla appunto di violenza sulle donne. L’iniziativa verrà presentata ufficialmente domani giovedì 24 novembre, alle ore 16:30 nella sala Giunta del Comune di Aci Catena, grazie all’accoglienza e la sensibilità dell’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Margherita Ferro. All’incontro con i giornalisti parteciperanno, oltre al primo cittadino, l’assessore ai Servizi Sociali, Silvia Dimauro ed il presidente del consiglio comunale Massimo Suaria. Oltre 15 mila le copie di questo manuale che sarà destinato alle scuole di secondo grado, alle parrocchie e a tutte le associazioni. “In sei paginette a colori - spiega Gibilaro - vogliamo far riflettere su quali siano i prodromi di una violenza di genere o semplicemente una violenza psicologica, e aiutare a trovare la forza di uscirne fuori. È insostenibile sentire ogni giorno che una donna viene uccisa, ecco perché con questo fumetto vogliamo insegnare ai nostri giovani, e alle donne in particolare, a riconoscere i primi campanelli di allarme di una violenza per salvarsi. Ne approfitto nel contempo per ringraziare il comune di Aci Catena per il sostegno a questo progetto”.