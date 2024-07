Violenza sulle donne, il camper della polizia fa tappa in piazza Nettuno

Nell’ambito della campagna permanente della polizia di Stato "Questo non è Amore", la questura di Catania ha organizzato un punto d’informazione e di divulgazione attraverso un camper attrezzato che sarà presente in piazza Nettuno dalle prime ore serali di oggi. L’iniziativa ha lo scopo di fornire conoscenza e promuovere una migliore qualità della vita delle donne e dei minori che vivono in condizioni di violenza e maltrattamento. I funzionari e gli agenti della divisione polizia anticrimine della questura di Catania forniranno informazioni sul delicato e sempre attuale tema della violenza sulle donne. Durante l’evento, verranno illustrate le strategie di intervento messe in atto dalla polizia di Stato e gli strumenti a disposizione delle vittime.